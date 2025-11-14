RESISTENCIA  LO DETUVIERON POR EL ROBO A MANO ARMADA DE UNA CARTERA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el bolso había un perfume, un peine y unos anteojos.

Cerca de las 8:30, los agentes de la Comisaría Cuarta de Resistencia detuvieron a un joven de 28 años buscado por una causa de “supuesto robo a mano armada”. Él fue identificado como el autor del robo a una mujer de 46 años en la mañana de ayer. Al hombre se le secuestró el arma y una cartera con un perfume Natura, un peine y unos anteojos de receta.

Tras la denuncia, los agentes revisaron las cámaras de seguridad sobre el Colegio E.E.E. N°4 y lograron identificar al sospechoso, a quien detuvieron esta mañana con una réplica de plástico de una pistola de 9 milímetros y la cartera con los elementos sustraídos.

Finalmente, se lo detuvo bajo la causa de “supuesto robo a mano armada” y se dio intervención al departamento Cibercrimen para que extraiga el material fílmico de las cámaras de seguridad. A su vez, los agentes de la Cuarta incautaron prendas de vestir que usó en el momento del hecho.

Relacionado