RESISTENCIA: LLEVARON ESTUPEFACIENTES ENTRE ALIMENTOS, PERO TERMINARON PRESOS

Los efectivos de la Comisaría Segunda revisaron todo y hallaron cocaína y marihuana.

Anoche los agentes recibían alimentos y ropas para los alojados allí, como de rutina revisaban todo para evitar que lleguen elementos prohibidos al sector de celdas.

Allí se presentaron dos jóvenes de 21 y 25 años, quienes dejaron allí prendas de vestir y comida, pero los demoraron hasta terminar la revisión de los elementos. Para su sorpresa, los descubrieron, habían escondido estupefacientes.

Arribó la División Microtráfico y analizó las sustancias, las pruebas arrojaron resultado positivo a siete envoltorios con un peso total de 9 gramos, y positivo para marihuana a un envoltorio con 66 gramos.

Finalmente ambos jóvenes fueron notificados de su aprehensión en la causa Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes en función de la Ley provincial de Narcomenudeo a disposición de la Fiscalía Antidrogas en turno.

