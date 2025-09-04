RESISTENCIA JURADO POPULAR EMITIÓ VEREDICTO DE CULPABILIDAD POR ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL

Un jurado popular declaró culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal al imputado en la causa 17.087/2024-1 conforme los requerimientos de la fiscalía y querella. Fue al final del juicio por jurados que durante tres jornadas se desarrolló en Resistencia y del que dadas sus características no se mencionan datos de la víctima ni victimario.

Las audiencias tuvieron como jueza técnica a la camarista María Virginia Ise. Mientras que las partes estuvieron representadas por el fiscal de Cámara Sergio Cáceres Olivera, los abogados defensores Enrique Fernández e Israel Aguirre y los querellantes Paulo Zeniquel y Joaquín Dudik.

En la primera jornada quedó conformado el jurado luego de la audiencia de voir dire. A continuación la jueza leyó las instrucciones iniciales y, posteriormente, las partes expusieron sus alegatos de apertura. El miércoles comenzó la instancia de producción de la prueba. Las declaraciones de testigos continuaron hasta el tercer día de audiencias en el que se produjeron los alegatos de clausura e instrucciones finales, la deliberación y el veredicto.

Transmisión en vivo

Las instancias públicas del juicio (instrucciones iniciales y finales, alegatos de apertura y de cierre, y veredicto) fueron transmitidas a través del canal de Youtube de la Oficina Judicial Central de Juicio por Jurados en www.youtube.com/@juicioporjuradoschaco4690 y quedarán disponibles para su consulta posterior.