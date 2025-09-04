AVANCE CLAVE: UNIFICAN CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE POSTÍTULOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Las autoridades del Ministerio de Educación se reunieron con los miembros de las Juntas de Clasificación de los niveles Inicial, Primario, Secundario (en todas sus modalidades) y Superior, y Bibliotecas, con el fin de unificar criterios para la valoración de los postítulos docentes.

La subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano, realizó una evaluación positiva de este encuentro de trabajo, que se llevó a cabo de manera presencial y virtual, destacando: “Tuvimos una reunión muy importante con las juntas para debatir sobre postítulos. Queríamos escuchar la opinión de las juntas con respecto a la valoración de los mismos”, manifestó la subsecretaria Fassano.

Al respecto, Fassano manifestó: “Es importante poder tener estos espacios, porque así conocemos la opinión de todos los miembros de las Juntas, por supuesto, que se discute, se debate, pero lo importante es hacerlo en un clima cordial y distendido. Realmente estoy muy conforme con la reunión”. «Ahora, el Ministerio, como corresponde, tomará la decisión que se instrumentará en una Resolución, que reglamenta de alguna manera el Decreto del Ejecutivo provincial N° 82/25”, explicó.

Acompañaron a la funcionaria, la directora general de Inclusión Educativa, Elba Altamiranda; el director de Educación Superior, Luis Monzón y la directora de la Regional Educativa 4 A, Paloma Egea.

Además, la funcionaria comentó que se reunieron con el equipo directivo del Bachillerato N° 3, EES N °6 “Mariano Moreno” de Sáenz Peña, donde se desarrolló el encuentro con las Juntas, para trabajar sobre el ordenamiento de la planta orgánica funcional para que los docentes de la institución puedan titularizar en el marco de la aplicación de la Ley de Estabilidad y Garantías Laborales.

