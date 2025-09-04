CRISTINA KIRCHNER TILDÓ A JAVIER MILEI DE «COBARDE Y CARADURA» Y LLAMÓ A FRENARLO CON EL VOTO A FUERZA PATRIA

La expresidenta difundió un mensaje dirigido a la militancia bonaerense en el que cuestionó con dureza al Presidente por el acto en Moreno, lo calificó de “cara de piedra” y lo acusó de mentir para encubrir a su hermana.

Cristina también apuntó contra Milei por su defensa de Karina Milei en la investigación por presuntas coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad. El Presidente había dicho que se trataba de una “opereta de la oposición”, algo que la exvicepresidenta desmintió con fuerza.

En tono irónico, Cristina bautizó al jefe de Estado como “cara de piedra Milei”, comparándolo con el histórico boxeador panameño “Mano de Piedra Durán”. “Lo dicho por el presidente no solamente resulta increíble, porque no se puede ser tan mentiroso, sino que además es inútil, porque es querer tapar el sol con la mano”, insistió.

“Se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo”

La exmandataria también dedicó un párrafo a las afirmaciones de Milei sobre un supuesto intento de asesinato en su contra. Allí apeló a su propia experiencia en el atentado de 2022.

“Presidente Milei, sólo le digo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo, y se lo dice alguien a quien sí quisieron matar y que gracias a la mano de Dios y a la intervención de algunos compañeros no lo pudieron lograr”, señaló.

Cristina agregó que, a diferencia de Milei, nunca usa esa experiencia en público: “Jamás hago mención de ello en mis intervenciones públicas ni tampoco en las privadas. ¿Y sabe por qué? Porque es una experiencia muy traumática y se ve que el inconsciente trata de tapar u olvidar aquello que nos puede dañar emocionalmente”.

Llamado al voto en Buenos Aires

Tras los cuestionamientos, Cristina pidió recuperar “el eje de lo que todos como ciudadanos esperamos de un presidente”, incluso para quienes no lo votaron.

“Aun cuando no compartamos ninguna de sus ideas, es el presidente de todos y es importante que se comporte como tal. Es su obligación”, remarcó.

Finalmente, convocó a la militancia y a la ciudadanía bonaerense a expresarse en las urnas el próximo domingo 7 de septiembre: “Es importante que todos vayan a votar. Es necesario ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio, a tanto maltrato y desatino, y sobre todo a tantas y tan profundas injusticias. Y ese freno es la boleta de Fuerza Patria. No tengo dudas”, concluyó.