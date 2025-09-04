Lionel Messi hizo una inesperada confesión y enloqueció a los hinchas de River

En la previa del partido entre la Selección Argentina y Venezuela, correspondiente a una nueva fecha de Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Messi volvió a ser el centro de atención, pero esta vez no fue por ser su último duelo en el país con la camiseta Albiceleste, sino por una situación que vivió fuera de la cancha y que revolucionó a los hinchas de River.

Es que en las últimas horas, Iván Tapia, reveló una conversación que tuvo con el crack rosarino y contó que sigue de cerca lo que ocurre en la Liga Profesional. El encuentro entre el jugador de Barracas Central y Messi se dio en una visita personal del hijo del Chiqui al Diez.

“Me dijo: ‘Vení a saludarme’. Estaba sentado en el banco, me pidió que me quedara y hablamos un rato. Ese momento fue impresionante y habla de lo grande que es”, contó el jugador del Guapo en diálogo con ESPN.

Acto seguido, comentó la referencia que hizo Lionel sobre el Millonario. “Charlamos de todo. Yo no sabía que miraba nuestro fútbol y me sorprendió porque me habló del partido de River contra Platense, en el Monumental cuando River quedó eliminado”, detalló Tapia, sobre el duelo en el que el Calamar avanzó tras ganar la tanda de penales.

Como era de esperarse, las redes sociales estallaron y los hinchas del club de Núñez no dudaron en comenzar a dejar todo tipo de comentarios al respecto. Además, Tapia contó que el capitán de la Scaloneta también mencionó a otros equipos del torneo local como Riestra, destacando cómo logran complicar a los rivales. “Eso me marcó, porque demuestra que está al tanto de todo lo que pasa”, agregó.