SOLICITUD DE PARADERO 

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Los Frentones, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de ANDRES GARCIA, de 33 años , de 1,65 metros de altura, de contextura física delgada, tez blanca, cabello corto , ojos color Se le ha visto por última vez en Domicilio en fecha 04/09/2025.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Los Frentones al 3624603260 o al servicio de emergencias 911.-

