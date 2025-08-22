RESISTENCIA: INVESTIGAN UN CASO DE SUPUESTO GROOMING Y SECUESTRAN UNA MOTO EN EL AEROPUERTO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Fiscalía en turno a cargo de la Dra Candela Valdez, dispuso la aprehensión del supuesto autor. Los efectivos de la Comisaría Cuarta trabajan para detenerlo

El caso se inició tras la denuncia de una mujer de 29 años, quien informó que su hija de 14 habría sido víctima de grooming a través de distintas plataformas de comunicación. Según relató, un joven acosaba a la adolescente y exigía verla personalmente.

Ante la sospecha de que la menor hubiera brindado información personal, la madre pactó un encuentro con el sujeto en el ingreso al aeropuerto de Resistencia. El hecho ocurrió este jueves, alrededor de las 22:30. Al concretarse la cita, el sospechoso fue sorprendido por la denunciante, pero logró escapar dejando abandonada una motocicleta.

De inmediato, efectivos de la Comisaría Cuarta acudieron al lugar y procedieron al secuestro de una motocicleta Gilera Smash 110cc, sin dominio colocado y con la llave puesta. Además, incautaron documentación del involucrado, varios chips de telefonía.

Las actuaciones judiciales fueron puestas a disposición de la Fiscalía en turno a cargo de la Dra Candela Valdéz, quien dispuso que el involucrado identificado como Lopis Francisco Ramón sea aprehendido por la causa Supuesto Grooming. Las comisaría interviniente en conjunto con efectivos del Servicio Externo trabajan en la calle para lograr su detención.

