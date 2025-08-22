RESISTENCIA: DOS MUJERES DETENIDAS POR PRESUNTAS AGRESIONES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Sucedió esta madrugada en el microcentro de la capital chaqueña.



Dos mujeres de 22 y 30 años, fueron aprehendidas en una causa por supuestas lesiones leves, en la intersección de Brown y Güemes de Resistencia.

El hecho ocurrió cerca de las 2, los agentes de la Comisaría Primera de Resistencia fueron informados de un desorden. Al llegar los uniformados se entrevistaron con dos mujeres de 16 y 19 años, quienes manifestaron haber sido agredidas por otras dos mujeres, proporcionando datos que permitieron su rápida identificación.

Las presuntas agresoras fueron trasladadas a la Primera. Allí conforme la fiscalía en turno fueron notificadas de su aprehensión.

En tanto, las lesionadas fueron examinadas en el lugar del hecho por doctores del hospital Perrando y dadas de alta.

