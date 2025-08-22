RESISTENCIA- ESCLARECIERON DOS HECHOS DELICTIVOS: UN INTENTO DE ROBO Y UN HURTO DE IPHONE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervino personal de la Comisaría Segunda Metropolitana.

Durante la madrugada, la Comisaría Segunda intervino en dos ilícitos ocurridos en distintos puntos de la ciudad. Un hombre fue aprehendido tras intentar robar una netbook con un arma en mano, mientras que un teléfono celular sustraído fue recuperado minutos después de un hurto.

El primer hecho ocurrió cerca de las 01:35, cuando se recibió aviso de una persona demorada en Calle Fray Rossi N° 443. Inmediatamente, el personal se trasladó al lugar. Allí, el damnificado, de 36 años, relató que encontró a un hombre dentro de su propiedad intentando sustraer una netbook marca Positivo BGH. El sospechoso fue demorado mientras intentaba escapar.

Tras su identificación, tratándose de un hombre de 36 años, hallaron en su poder un arma de fuego de fabricación casera que portaba entre sus prendas. El detenido fue trasladado a la División Medicina Legal antes de ser entregado a la Guardia de Prevención.

Poco después, a las 02:00, una joven de 18 años denunció un hurto en Calle Santiago del Estero N° 233. La víctima fue interceptada por dos hombres a bordo de una motocicleta Honda Wave 110cc, uno de los cuales sustrajo su iPhone 13 color rosa con funda gris.

Con la información brindada, los efectivos realizaron patrullajes por la zona. Tras recorridos por la avenida Alvear y Frondizi, los sospechosos arrojaron un elemento que resultó ser el celular robado. El Fiscal en turno dispuso la entrega del mismo a la propietaria.

