COMISARÍA MARGARITA BELÉN- FALSO DENUNCIANTE: INVENTÓ UN SECUESTRO Y ROBO TRAS PERDER $350.000 EN LA QUINIELA

El rápido accionar del personal de la comisaría local permitió esclarecer la falsedad de la denuncia.



La investigación se inició luego de que un joven de 19 años denunciara que, al descender de un colectivo en la zona céntrica, fue interceptado por un automóvil gris con tres ocupantes. Manifestó que uno de ellos lo sujetó, mientras otro lo golpeó en la nuca, dejándolo inconsciente. Aseguró que después fue abandonado en un camino rural y despojado de su teléfono celular y de la suma de $350.000, correspondiente a su quincena laboral.

Ante esta grave denuncia, el personal de la Comisaría de Margarita Belén, junto al Servicio Externo, desplegó un amplio operativo que incluyó la revisión de cámaras de seguridad aportadas por el Centro de Monitoreo de la Guardia Urbana Municipal y entrevistas a vecinos de la zona. Sin embargo, en ninguno de los casos se lograron corroborar los hechos relatados.

Finalmente, al ser nuevamente entrevistado, el denunciante quedó en evidencia y confesó que había perdido todo el dinero en juegos electrónicos de quiniela, inventando la historia para justificar las deudas que mantenía con terceros.

