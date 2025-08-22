CAMINERA: DETIENEN A UN JOVEN CON PEDIDO DE CAPTURA POR MÚLTIPLES CAUSAS EN FORMOSA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En un control vial sobre la Ruta Nacional N° 11, efectivos de la División Patrulla Vial y Puesto Caminero detuvieron a un hombre que tenía un pedido de captura vigente por causas de hurto y robo en la provincia de Formosa.

El procedimiento ocurrió este miércoles a las 21:30, a la altura del kilómetro 1027. Allí, los uniformados identificaron un sujeto de 26 años de la Provincia de Formosa. Al ser consultados sus datos en el sistema SIFCOP del Ministerio de Seguridad, constataron que registraba un pedido de detención vigente desde el 28 de julio de este año, requerido por la Policía de Formosa.

La causa principal está caratulada como “Hurto con escalamiento”, aunque acumula otras imputaciones por hurto y robo en distintas dependencias de la capital formoseña. El requerimiento judicial fue solicitado por la Oficina de Gestión de Audiencias de Formosa.

Tras ser demorado, quedó alojado en la dependencia policial. La Fiscalía en turno dispuso que sea notificado de su situación legal.

