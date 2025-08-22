COLONIA BENÍTEZ: DESALOJAN UN RANCHO PRECARIO EN ZONA RURAL Y SECUESTRAN ARMAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Ocurrió en la zona costera del Rio Paraná.

En la tarde del miércoles, personal policial de la Comisaría de Colonia Benítez, junto a distintas unidades especiales, llevó adelante un procedimiento por un supuesto caso de usurpación en un terreno lindante al río Paraná, sobre la Ruta Provincial N°63, parcela 119.

La intervención se inició tras la denuncia de un ciudadano de 41 años, propietario del predio, quien constató que personas desconocidas habían levantado en el lugar una construcción precaria de chapa y madera sin su autorización.

De esta manera, se iniciaron las medidas correspondientes, la cual derivo en un operativo que incluyó al Cuerpo de Operaciones Especiales (COE), la Dirección de Consumos Problemáticos, la Policía Caminera y personal de la comisaría local.

Durante la constatación, identificaron como ocupante a un sujeto de 50 años, quien se encontraba acompañado de otro sujeto. Ambos aceptaron retirarse del lugar y desarmaron el rancho improvisado, tras lo cual se secuestraron cuatro cuchillos, un machete, un hacha y la culata de madera de un aire comprimido.

En paralelo, en la zona también fueron identificados un hombre de 72 años, quienes estaban pescando. En el vehículo que utilizaban, un Renault Kangoo, hallaron una escopeta calibre 410 sin numeración visible y un aire comprimido.

La Fiscalía Antidrogas N°15, dispuso que se inicien actuaciones por infracción al Artículo 189° bis del Código Penal, además de la entrega del aire comprimido, mientras que la escopeta quedó secuestrada.

