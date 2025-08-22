MOTORISTAS DE CAMINERA SE PERFECCIONARON EN UN CURSO PARA CONDUCTORES DE MOTOCICLETAS POLICIALES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

👉Ayer, personal de la División Tránsito Urbano y Seguridad Vial junto a efectivos de la División Cuerpo Operaciones Motorizadas, fueron capacitados en un curso de capacitación para conductores policiales donde tuvo lugar en la Pista de Exámenes de Idoneidad Conductiva perteneciente a la Municipalidad de Resistencia.

En la jornada, los agentes fueron capacitados en habilidades de conducción, maniobrabilidad, seguridad y mantenimiento de la motocicleta a fin de optimizar su desempeño operativo, aumentar la eficacia del patrullaje y reducir los riesgos en intervenciones viales y situaciones de alta exigencia.

Se contó con la presencia del Escribano Rafael ACUÑA- Subsecretario Seguridad Vial.

La disertación fue brindada por el Piloto Mauro Passarino, dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Vial.

👉Sáenz Peña – Charla Vial

Educadores de la termal en conjunto con personal de educación vial municipal, brindaron una charla vial a un total de 35 alumnos de nivel primario y secundario en la Escuela Especial Don Orione – UEGP N°55.

En la jornada, destacaron la circulación de peatones, cruce calle, identificación de señales viales, forma de desplazarse en motocicletas, demostración de las medidas seguridad, uso del casco protector y circular en la vía pública.

