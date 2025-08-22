TRES DE CADA DIEZ ADULTOS PRESENTAN SÍNTOMAS DE MALESTAR PSICOLÓGICO EN ARGENTINA

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) presentó este miércoles un informe que revela un incremento sostenido del malestar psicológico en la población urbana del país. El estudio, titulado «Malestar psicológico: La evolución histórica en la Argentina urbana (2010-2024) y determinantes en el contexto reciente (2022-2024)», muestra que casi tres de cada diez adultos presentan síntomas de ansiedad y depresión.

De acuerdo con los resultados, la presencia de sintomatología ansiosa y depresiva pasó del 18,4% en 2010 al 28,1% en 2024, lo que refleja un aumento de casi diez puntos en los últimos catorce años.

El análisis de la evolución reciente (2022-2024) arrojó que:

Un 58% de los adultos se mantuvo sin síntomas.

Un 5% atravesó un malestar persistente en los tres años.

Un 12% presentó un patrón intermitente.

Un 18% empeoró su estado de salud mental en el último año relevado.

Esto significa que dos de cada diez adultos sufrieron un deterioro en su bienestar psicológico en un período muy corto.

LOS FACTORES DE RIESGO

El informe identificó los factores más asociados a la presencia de síntomas de ansiedad y depresión. Entre ellos, se destacan:

La condición de salud (enfermedades crónicas o graves).

La situación laboral (desempleo o subempleo).

La pobreza y la vulnerabilidad socioeconómica.

El sexo, ya que las mujeres son más propensas a manifestar malestar psicológico.

Los investigadores señalaron que la combinación de edad avanzada, problemas de salud y precariedad laboral configura un perfil de alto riesgo.

El equipo de investigación, integrado por Solange Rodríguez Espínola, Eduardo Leonardelli, María Agustina Paternó Manavella y Milagros Dolabjian, advirtió que los datos reflejan una problemática en expansión y que se requieren políticas públicas integrales enfocadas en la prevención, la detección temprana y el tratamiento de los trastornos de salud mental.

«Estos resultados ponen en evidencia que la salud mental se ha convertido en un desafío central para la sociedad argentina», concluye el documento.