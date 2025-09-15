RESISTENCIA: HIRIÓ A UN VECINO CON UN CUCHILLO Y TERMINÓ DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Ocurrió en el barrio 17 de Julio. Detuvieron al presunto autor y secuestraron el arma utilizada.

El hecho se registró alrededor de las 22:30, cuando efectivos de la Comisaría 14ª fueron alertados por una persona herida en el barrio 17 de Julio. Al llegar, los uniformados encontraron a un hombre de 40 años con una lesión superficial en la pierna izquierda, provocada con un cuchillo.

La víctima manifestó que minutos antes había sido agredida por un vecino, mientras se encontraba en su domicilio acompañado de su pareja y sus dos hijas menores de edad. Tras el ataque, fue trasladado junto a su familia al Hospital Perrando por personal de la División Patrulla Preventiva.

Con los datos aportados por el damnificado, personal del Servicio Externo de la 14ª inició la investigación. Así, alrededor de la 1:15, lograron demorar al supuesto agresor, un hombre de 42 años, y secuestraron en su vivienda un cuchillo con manchas, presumiblemente de sangre.

Por disposición del Equipo Fiscal en turno, el detenido fue notificado de su aprehensión en la causa caratulada: “Supuestas lesiones con arma blanca”.

