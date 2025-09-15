RESISTENCIA: ATRAPARON A DOS SUJETOS CON UNA PISTOLA EN VILLA DEL OESTE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervino el personal de la Comisaría Cuarta Metropolitana.

En la madrugada de este lunes, alrededor de las 00:45, personal de la Comisaría Cuarta Metropolitana interceptó a dos jóvenes que circulaban en una motocicleta y secuestró un arma de fuego en el barrio Villa del Oeste.

Los efectivos de la Cuarta mientras patrullaban por calle Arazá y Misionero Klein, observaron a dos hombres a bordo de una Honda Wave 110 negra, quienes realizaban maniobras peligrosas a gran velocidad. Ante esta situación, iniciaron un seguimiento controlado que finalizó en calle Gardel al 1300.

Allí, los agentes lograron detener la marcha de la moto y, al revisar el baúl, encontraron una pistola Browning calibre 7,65 milímetros, con el número de serie limado, cargador y cuatro cartuchos calibre .32.

Los ocupantes, se trataba de un sujeto de 29 y 24 años, quienes no supieron justificar la procedencia del arma.

Por disposición del Equipo Fiscal N° 6, fueron notificados de su aprehensión en la causa por supuesta infracción al artículo 189° bis del Código Penal.

Relacionado