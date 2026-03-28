RESISTENCIA HALLARON UNA MOTOCICLETA SUSTRAÍDA A UNA MUJER
Intentaban venderla en Villa Prosperidad pero los efectivos lo impidieron, secuestraron el bien y lo pusieron a disposición de la justicia.
La División Enlace Operativo Metropolitana llevaba a cabo investigaciones sobre el robo de motocicletas, mediante la información recabada en las calles supieron que dos sujetos intentaban vender en Villa Prosperidad un rodado buscado por la justicia.
Es así que mediante patrullajes por un lote ubicado en Asunción 1100 observaron a dos sujetos que intentaban vender la motocicleta buscada, se trataba de una Mondial 110 cc azul, pero cuando éstos notaron la presencia policial, se dieron a la fuga, dejando el vehículo abandonado.
Tras verificar el número de motor y cuadro en el Padrón Unificado de Motocicletas, se constató que la moto contaba con un pedido activo de secuestro en la Comisaría Novena Metropolitana, en una causa por supuesto robo.
La motocicleta fue formalmente secuestrada y trasladada a la División Enlace Operativo Metropolitana, a fin de ser restituida a su propietaria.