MARGARITA BELÉN RECUPERAN TUBO DE GAS SUSTRAÍDO Y DETIENEN A LA SUPUESTA AUTORA

La ciudadana de 40 años fue demorada en el barrio Energía Solar con el bien en su poder

Un ciudadano de 65 años denunció que alrededor de las 7:30, personas extrañas se llevaron un tubo de gas de 10 kg color amarillo de su domicilio por la calle Marcos. Los efectivos de la Comisaría local comenzaron averiguaciones para recuperarlo

Tras consultar a vecinos, supieron que una mujer de 40 años estaría ofreciendo la garrafa. Ante ello, los efectivos desplegaron patrullajes y demoraron a la mujer en el barrio Energia Solar, con el tubo de gas buscado. La mujer fue conducida a la comisaría y el bien fue secuestrado para los fines legales correspondientes.

El Equipo Fiscal de Turno tomó conocimiento de lo actuado y dispuso la notificación de aprehensión de la conducida, mientras que el tubo de gas fue restituido a su propietario bajo las formalidades legales.

El procedimiento demuestra la eficaz labor policial en la protección de los vecinos y la pronta recuperación de bienes sustraídos.

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