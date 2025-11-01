RESISTENCIA: ENTRÓ A CASA DE GOBIERNO QUERIENDO LLEVARSE REFLECTORES, TERMINÓ PRESO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervino la División Guardia de Casa de Gobierno, demoraron al hombre de 39 años y lo pusieron ante la justicia.

Anoche alrededor de las 1.30 de la madrugada los agentes vieron por las cámaras de seguridad que un hombre merodeaba el jardín interno de la cede, por la calle mitre, se dirigieron al lugar.

Al llegar vieron que el hombre intentaba llevarse reflectores, logró dañar uno de ellos, pero no logró su cometido debido a la intervención de los agentes. El ciudadano de 39 años fue conducido a la División Medicina Legal y luego a la Comisaría Segunda donde fue notificado de su detención a disposición de la justicia.

