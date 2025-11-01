EL GOBIERNO DEL CHACO REALIZARÁ UNA NUEVA SUBASTA DE 36 VEHÍCULOS OFICIALES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La nueva subasta se realizará el viernes 14 de noviembre en el CEF N°1 “Miguel Ángel Campos”.

El Gobierno del Chaco, a través de la Secretaría General que conduce Carolina Meiriño, informó la realización de una subasta pública de 36 vehículos oficiales, una iniciativa que busca optimizar el uso de los bienes del Estado y generar nuevas oportunidades para la comunidad.

El evento se llevará a cabo el viernes 14 de noviembre, a partir de las 9:00 horas, en las instalaciones del Centro de Educación Física N°1 “Miguel Ángel Campos”, ubicado en avenida Lavalle 700 de Resistencia. Las inscripciones podrán realizarse el mismo día, desde las 8:00 horas.

“Se trata de una gran oportunidad abierta a toda la ciudadanía, donde se podrán adquirir vehículos en buenas condiciones, a través de un procedimiento transparente y accesible”, destacó la secretaria general, Carolina Meiriño.

Exhibición previa

Los interesados podrán conocer, ver y revisar los vehículos antes de la subasta durante las jornadas de exhibición pública, que se realizarán en el galpón “La Mística” (Av. Martina y calle S/N, Resistencia), en los siguientes horarios:

-Lunes 11 y martes 12 de noviembre: de 9:00 a 12:00.

-Miércoles 13 de noviembre: de 9:00 a 17:00.

Esta acción forma parte del plan de reorganización del parque automotor provincial, que promueve la eficiencia administrativa y la transparencia en la gestión de los bienes públicos.

El Gobierno del Chaco invita a todos los interesados a participar de esta jornada, que combina orden, transparencia y oportunidades para los chaqueños.

