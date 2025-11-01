¿CUÁNDO TERMINAN LAS CLASES?: LAS FECHAS CLAVE DEL CALENDARIO ESCOLAR EN CHACO
En el nivel inicial las clases finalizarán el 28 de noviembre, misma fecha de finalización del segundo cuatrimestre para primaria y secundaria. Conocé todas las fechas importantes en esta nota.
Con la cuenta regresiva hacia el cierre del ciclo lectivo, el Ministerio de Educación del Chaco dio a conocer las fechas clave que marcan el tramo final del año escolar. Desde nivel inicial hasta superior, el calendario establece cuándo finalizan las clases, los períodos de evaluación y los actos de cierre en cada nivel educativo.
Además, el calendario escolar detalla las instancias de recuperación y fortalecimiento de aprendizajes, los plazos de evaluación y las fechas de los actos académicos, información fundamental para que estudiantes, familias y docentes puedan organizar con anticipación las últimas semanas del año.
Nivel inicial
Finalización de clases: 28 de noviembre
Cierre y evaluación de proyectos institucionales, fiesta de despedida y entrega de carpeta: 1 al 5 de diciembre.
Evaluación y cierre de actividades: 15 al 19 de diciembre.
Nivel primario
Finalización del segundo cuatrimestre: 28 de noviembre.
Período de fortalecimiento de aprendizajes: 1 al 12 de diciembre, para estudiantes en riesgo pedagógico.
Actos de finalización y entrega del boletín de calificaciones e informe pedagógico final: 3 al 5 de diciembre.
Evaluación y cierre de actividades: 23 de diciembre
Nivel secundario
Cierre del segundo cuatrimestre: 28 de noviembre.
Recuperatorios: 1 al 15 de diciembre.
Actos académicos: 2 al 17 de diciembre.
Mesas examinadoras para estudiantes pendientes, libres, equivalentes y terminales: 16 al 18 de diciembre.
Finalización del ciclo lectivo en todos los niveles y modalidades: 19 de diciembre.
Nivel Superior
Finalización del segundo cuatrimestre: 28 de noviembre.
Apertura de inscripciones para Comisión evaluadora y estudiantes de modalidad libre: 1 de diciembre.
Único llamado de evaluaciones finales integradoras de diciembre: 18 de diciembre.
Finalización del ciclo lectivo: 19 de diciembre.