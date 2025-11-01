LO IDENTIFICARON Y TENÍA PEDIDO DE CAPTURA POR SUPUESTO ROBO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los efectivos de la Comisaría Primera de Resistencia, demoraron al hombre de 35 años buscado por la justicia

En el marco de prevención de ilícitos y contravenciones, e identificación de vehículos y personas, los efectivos de la Comisaría Primera demoraron a un hombre por la avenida Las Heras y Rodriguez Peña.

Allí verificaron sus datos con los sistemas de identificación Sigebi y Sifcop, así descubrieron que tenía pedido de captura por la causa Supuesto Robo a solicitud de la Cámara Tercera en lo Criminal. Lo condujeron a la dependencia policial y luego fue notificado de su aprehensión.

