RESISTENCIA: ENCONTRARON A UN HOMBRE MUERTO DENTRO DE UNA HELADERA

Todo comenzó pasada la una de este jueves, cuando un hombre se acercó a la unidad policial donde informó sobre la desaparición de su padre, de 65 años. De inmediato, los agentes activaron el protocolo de búsqueda.

Momentos más tarde, llegaron hasta el domicilio del hombre, en calle García Merou al 2950 aproximadamente, donde luego de un rastrillaje, encontraron el cuerpo del hombre dentro de una heladera.

Ante ello, solicitaron la presencia del personal médico, quien informó que el hombre se encontraba sin vida. El mismo fue identificado como Rogelio Gauna.

Tras averiguaciones en el lugar, procedieron a la demora de su hijo, un joven de 27 años, quien sería el principal sospechoso.

Posteriormente, tomó conocimiento la Fiscalía en turno, a cargo de Candela Valdez, quien ordenó se dé intervención al móvil tanatológico y al Gabinete Científico. En tanto, el demorado fue notificado de su aprehensión en la causa «Supuesto homicidio».