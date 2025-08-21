CASTELLI: EVITARON EL HURTO DE UN CHIVO EN ZONA RURAL: HAY DOS PERSONAS DETENIDAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Personal de la División de Investigaciones Complejas en conjunto con el Departamento de Seguridad Rural y Ambiental lograron la aprehensión de dos hombres en las inmediaciones de Chacra 65, tras ser sorprendidos trasladando un animal caprino de manera ilegal a bordo de una motocicleta.

Ayer, alrededor de las 22:15, los efectivos avistaron a dos hombres desplazándose en una motocicleta marca Keller, modelo Kros Classic 110 cilindradas, transportando un chivo macho castrado de pelaje blanco. Al notar la presencia policial, intentaron fugarse, pero fueron interceptados a pocos metros. Siendo un hombre de 40 y un joven de 25 años, estos no pudieron brindar explicación de la tenencia del animal.

Minutos más tarde, se hizo presente en el lugar un joven de 20 años, domiciliado en Barrio Quinta N° 71, quien reconoció el chivo como de su propiedad, manifestando que había sido sustraído momentos antes de su domicilio.

En consecuencia, el personal policial procedió al secuestro del animal, de la motocicleta sin dominio colocado y de un cuchillo de 25 cm con cabo de madera que uno de los sujetos llevaba consigo. El damnificado fue invitado a radicar la denuncia correspondiente.

Por disposición de la Fiscal Rural y de Ambiente, Dra. Noelia Miño, fueron notificados de la aprehensión por “Supuesto Hurto de Ganado Menor” y trasladados hacia la comisaria de Tres Isletas. La investigación continúa a fin de determinar si los aprehendidos tienen antecedentes o participación en otros hechos similares en la zona rural. Por su parte, el animal incautado fue entregado al propietario.

