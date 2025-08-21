LAGUNA LIMPIA: SECUESTRAN E INCINERAN CARNE PORCINA TRANSPORTADA EN MOTOCICLETA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco de controles preventivos llevados a cabo por personal de la Sección Rural La Dificultad, procedieron al secuestro de productos cárnicos que eran transportados sin documentación ni condiciones sanitarias adecuadas en la zona de Paraje El Salvaje, en jurisdicción de la localidad de Laguna Limpia.

Anoche, a eso de las 22:00, los efectivos rurales detuvieron la marcha de una motocicleta Motomel 125 cilindradas, conducida por un hombre de 36 años. Al momento de la inspección, el hombre transportaba en una bolsa de arpillera blanca dos medias reses de carne porcina (aproximadamente 25 kg), sin la correspondiente cadena de frío ni documentación que acreditara su legal procedencia.

Inmediatamente se dio intervención a la Dirección de Ganadería, a cargo de la Dra. Pecovivh, quien dispuso que el conductor sea notificado de la presunta infracción a la Ley Federal de Carnes Nº 23.375.

Asimismo, tras el examen veterinario de los productos cárnicos, procedieron a la incineración del material por razones sanitarias.

