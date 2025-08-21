CHARATA: ESCLARECEN ROBO DE CAJA FUERTE A UNA JUBILADA Y RECUPERAN DINERO Y JOYAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Tras una intensa investigación, la División de Investigaciones Complejas Interior Charata logró esclarecer un robo ocurrido en el domicilio de una vecina de 78 años, del cual se sustrajo una caja fuerte con importantes sumas de dinero en dólares, euros y pesos, además de joyas de valor.

El hecho fue denunciado por una ciudadana de 78 años, domiciliada por calle Moreno, quien constató el faltante de una caja fuerte metálica que contenía en su interior dólares, euros, $300.000 pesos argentinos, joyas de oro y plata, relojes, aros y anillos. La mujer indicó que el robo se habría producido durante el mediodía del 19 de agosto.

Tras la denuncia, se desplegaron móviles policiales y personal de investigación al lugar, con la colaboración de la Comisaria Segunda Local y División 911. Mediante el análisis de cámaras de seguridad del domicilio, se observó el ingreso de una persona vestida de negro y con casco, quien aparentemente utilizó una llave para acceder al inmueble, retirando la caja fuerte y colocándola en una bolsa de tela roja.

Del seguimiento por cámaras urbanas, se pudo identificar a la sospechosa caminando hasta la Terminal de Ómnibus, donde huyó en una motocicleta 110 cilindradas de color negro. Por su fisionomía y datos recabados, establecieron que la presunta autora seria la ex empleada doméstica de la familia.

De esta manera, el dia de ayer, durante la tarde-noche, realizaron un operativo en inmediaciones de su domicilio en el Barrio Juan José Valle, alli lograron la conducción la mujer de 35 años quien iba acompañada de su pareja, este de forma voluntaria colaboró con la investigación y reveló el lugar donde la mujer ocultaba el dinero y las joyas robadas.

Por tal motivo, se digirieron al lugar donde lograron recuperar gran parte del botín ocultos en su casa, entre ellos: USD 1.806, EUR 1.720, Joyas de oro y plata: relojes, anillos, dijes, aros, piedras preciosas. Asimismo, secuestraron, un teléfono celular, una motocicleta Guerrero Trip 110 cilindrada color negra, un casco negro, prendas utilizadas en el hecho (piloto azul oscuro y pantalón negro)

También se halló la caja fuerte sustraída, abandonada y cerrada, envuelta en bolsas, en un camino vecinal del cementerio viejo de Charata, aunque vacía en su interior.

Durante el procedimiento contaron con la presencia del Ayudante Fiscal N° 2, Diego Herrera, quien dispuso que los elementos recuperados sean restituidos a la familia de la denunciante. La ex empleada fue notificada de su aprehensión por el delito investigado y alojada en Comisaría Segunda Local, mientras que su pareja fue notificada de situación legal en libertad.

Relacionado