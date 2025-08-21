MACHAGAI: INTERCEPTAN A CAZADORES ILEGALES ARMADOS EN ZONA RURAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Cinco personas fueron demoradas anoche en un operativo conjunto entre la División Operaciones Rurales de Machagai y la Comisaría local, tras ser sorprendidos realizando disparos en una zona rural de Colonia Arenales.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:00, cuando productores ganaderos de la zona alertaron a las autoridades sobre un automóvil color negro desde el cual se habrían efectuado disparos. A raíz de esto, se desplegó un «Operativo Cerrojo», logrando la intercepción de un Volkswagen Suran con cinco ocupantes en su interior.

Seguidamente, tras una inspección del vehículo y un palpado preventivo, secuestraron armamento y elementos de caza, entre ellos: Dos escopetas calibres 16, ocho cartuchos, cuatro armas blancas, una linterna, un silbato y doce huevos de ave silvestre.

Los ocupantes del vehículo fueron identificados, tienen 26, 30, 33, 40 años y un menor de 16. Por disposición del Juzgado de Paz de Machagai, los mayores fueron notificados de actas contravencionales por presunta infracción a la Ley 850-J (Código de Faltas Provincial) y a la Ley 1429-R de Caza, siendo posteriormente alojados en la Comisaría local.

El menor de edad fue entregado a su madre bajo supervisión judicial, según directivas del Juzgado del Menor y la Familia.

El Coordinador de la Dirección de Fauna, Áreas Protegidas y Biodiversidad, El Comisario General (Retirado) Máximo Oscar Llopiz, ordenó el secuestro de las armas de fuego y de los huevos, los cuales serán analizados por un médico veterinario policial para determinar la especie afectada.

La investigación continúa en manos de la Dirección de Fiscalización y Control Ambiental.

