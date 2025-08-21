PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En una jornada marcada por la solidaridad y el compromiso con la salud pública, el miércoles 20 de agosto se llevó a cabo con gran éxito el Operativo Médico Solidario CELHAY en el paraje La Nación.

La actividad brindó atención médica gratuita a decenas de vecinos y vecinas de la zona, quienes pudieron acceder a consultas en múltiples especialidades médicas.

Durante la jornada se ofrecieron servicios de cardiología, laboratorio, odontología infantil, pediatría, ginecología y medicina clínica, lo que permitió una atención integral, especialmente en una comunidad donde muchas veces el acceso a estos servicios representa un desafío.

“Seguiremos acompañando y gestionando acciones que garanticen el derecho a la salud para todos nuestros vecinos”.

Municipalidad de Fuerte Esperanza, Intendencia Inés Ortega.

