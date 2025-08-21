LA JUEZA FERNÁNDEZ CONFIRMÓ LA FECHA DEL JUICIO CONTRA EL CLAN SENA

Este jueves, la jueza Dolly Fernández confirmó a DataChaco que el inicio del juicio contra el clan Sena (Emerenciano, César y Marcela Acuña) y contra las otras cuatro personas (Gustavo Obregón, Fabiana Gonzáles, Gustavo Melgarejo y Graciela Reynoso) involucradas en la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, comenzará el martes 28 de octubre de este año.

Recordemos que será un juicio por jurados, el cual iniciará a las 7.

Además, indicó que serán 13 audiencias que se extenderán hasta noviembre y, de ser necesario, se sumarán otras.

Antes de esa instancia, continuarán durante agosto y septiembre las audiencias preliminares, en las que se resolverán cuestiones técnicas y procesales.

Una vez seleccionados los doce ciudadanos que integrarán el jurado, quedará conformado el tribunal encargado de emitir el veredicto.

Actualmente, los siete sospechosos e imputados se encuentran detenidos y con prisión preventiva.

EL HECHO

Casamiento de Cecilia y César.

La investigación apunta a que César Sena habría asesinado a su esposa Cecilia el 2 de junio de 2023, en la vivienda de sus padres, en un hecho calificado como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Por su parte, Emerenciano Sena y Marcela Acuña serán juzgados como partícipes primarios, mientras que los otros cuatro colaboradores del matrimonio enfrentarán cargos por encubrimiento agravado, al ser señalados como responsables de la desaparición del cuerpo y la limpieza de la escena del crimen.