LA JUEZA FERNÁNDEZ CONFIRMÓ LA FECHA DEL JUICIO CONTRA EL CLAN SENA
Finalmente, tras un largo proceso de investigación y audiencias preliminares, la magistrada dispuso el inicio del litigio para este año.
Este jueves, la jueza Dolly Fernández confirmó a DataChaco que el inicio del juicio contra el clan Sena (Emerenciano, César y Marcela Acuña) y contra las otras cuatro personas (Gustavo Obregón, Fabiana Gonzáles, Gustavo Melgarejo y Graciela Reynoso) involucradas en la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, comenzará el martes 28 de octubre de este año.
Recordemos que será un juicio por jurados, el cual iniciará a las 7.
Además, indicó que serán 13 audiencias que se extenderán hasta noviembre y, de ser necesario, se sumarán otras.
Antes de esa instancia, continuarán durante agosto y septiembre las audiencias preliminares, en las que se resolverán cuestiones técnicas y procesales.
Una vez seleccionados los doce ciudadanos que integrarán el jurado, quedará conformado el tribunal encargado de emitir el veredicto.
Actualmente, los siete sospechosos e imputados se encuentran detenidos y con prisión preventiva.
EL HECHO
La investigación apunta a que César Sena habría asesinado a su esposa Cecilia el 2 de junio de 2023, en la vivienda de sus padres, en un hecho calificado como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.
Por su parte, Emerenciano Sena y Marcela Acuña serán juzgados como partícipes primarios, mientras que los otros cuatro colaboradores del matrimonio enfrentarán cargos por encubrimiento agravado, al ser señalados como responsables de la desaparición del cuerpo y la limpieza de la escena del crimen.