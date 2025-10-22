RESISTENCIA DETUVIERON A UN JOVEN POR AMENAZAS Y AGRESIONES A SU FAMILIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hecho ocurrió en calle La Pampa al 900 aproximadamente.

Este miércoles al mediodía, un joven fue detenido en su vivienda sobre calle La Pampa al 900, en la ciudad de Resistencia. El hecho transcurrió cuando efectivos de la División Patrulla Preventiva fueron alertados por vecinos sobre un desorden que había en el lugar.

Al llegar, a eso de las 13:30, se encontraron a un joven aparentemente bajo los efectos del alcohol o estupefacientes y fue identificado. En ese momento se presentó su hermano, quien informó que el demorado había ingresado a la vivienda, agredió a su abuela de 80 años y amenazó al grupo familiar.

Por disposición de la fiscalía, el ciudadano fue aprehendido por “Supuestas Amenazas”, y trasladado a la División Antecedentes Personales.

