LUIS CAPUTO ASEGURÓ QUE LAS «ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO SON MÁS IMPORTANTES QUE LAS PRESIDENCIALES DEL 2027»
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Durante su discurso en el Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio, el ministro de Economía aseguró, además, que «Argentina está en la mira del mundo».
Las declaraciones del ministro de Economía se dan apenas cuatro días antes de las elecciones legislativas nacionales, que serán sumamente significativas para las dos principales fuerzas del país: La Libertad Avanza y Fuerza Patria.