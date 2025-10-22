LUIS CAPUTO ASEGURÓ QUE LAS «ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO SON MÁS IMPORTANTES QUE LAS PRESIDENCIALES DEL 2027»

Luis Caputo, ministro de Economía, asistió al Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Allí resaltó que Argentina está en la mira del mundo, el cual espera ver el respaldo popular a las medidas tomadas. «Tenemos una oportunidad histórica, no podemos desaprovecharla», enfatizó el ministro de Economía.

Pero, entre todas sus declaraciones, la más llamativa fue la que realizó sobre los comicios que se realizarán el próximo 26 de octubre: «Nadie quiere perpetuarse en el Poder, ni mucho menos. Es más, creo que, para graduarnos de país serio, ojalá… Me di vuelta en esto porque yo no les daba tanta importancia a estas elecciones de medio término. Hoy creo que son más importantes que las presidenciales del 2027«, deslizó, sorprendiendo a muchos.

Y añadió: «Miren lo que les estoy diciendo. Porque creo que, para las presidenciales del 2027, el objetivo debiera ser que la oposición, los gobernadores, como bien decís vos, presenten una alternativa razonable. Y los gobernadores son un montón de gobernadores, la mayoría de los gobernadores son razonables».

En este sentido, se atrevió a asegurar: «La mayoría de los gobernadores, incluso dentro del peronismo, no piensan como el kirchnerismo. Se unen simplemente porque tienen un proyecto de poder. Pero piensan mucho más como nosotros que como el kirchnerismo».

«Entonces, ojalá para el 2027 haya una propuesta que no implique la volatilidad política que implica esta elección de medio término, que genera todos estos problemas que estamos viendo. No puede ser que la alternativa sea el comunismo. No puede ser«, manifestó con un dejo de indignación.