EN CÓRDOBA, LUIS CAPUTO PIDIÓ A LA POBLACIÓN SOSTENER EL RUMBO PORQUE «EL MUNDO MIRA A LA ARGENTINA»

Luis Caputo, aseguró este miércoles que «estas elecciones son más importantes que las presidenciales de 2027», en referencia a las legislativas que se celebrarán a nivel nacional este domingo. El ministro de Economía,, aseguró este miércoles que, en referencia a las legislativas que se celebrarán a nivel nacional este domingo.

No obstante, durante su visita a la Bolsa de Comercio de Córdoba el titular del Palacio de Hacienda levantó la bandera y afirmó que «independientemente del resultado», en las urnas, no habrá cambios en el plan económico del Gobierno.

«No va a pasar nada porque hoy tenés un Banco Central muy bien capitalizado, tenemos unos fundamentos sólidos y porque tenemos un tipo de cambio que está en un nivel absolutamente razonable. Si hoy tuvieras un tipo de cambio atrasado, no podíamos tener récord de exportaciones«, señaló.

«El tipo de cambio es un reflejo también de tu economía«, insistió el jefe del Palacio de Hacienda.

«Si vos tenés una economía fuerte, tenés una moneda fuerte. En términos comparativos, si lo comparo con aquella salida del cepo de Macri, en ese momento tenían 6 puntos de déficit fiscal y 3 puntos de déficit de cuenta corriente. Es decir que a una situación actual en la que tenemos superávit fiscal y a penas un punto y medio de déficit de cuenta corriente, que no financia al Gobierno sino inversiones privadas, podríamos darnos el lujo de tener un tipo de cambio mucho más bajo porque la economía está más sólida», indicó.