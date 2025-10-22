EN CÓRDOBA, LUIS CAPUTO PIDIÓ A LA POBLACIÓN SOSTENER EL RUMBO PORQUE «EL MUNDO MIRA A LA ARGENTINA»
El ministro de Economía visitó la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde subió la apuesta en la recta final antes de los comicios de este domingo.
«Hoy ya tenemos, como él me dice ‘hermandad’», aseguró el «chanchito de yeso» del Presidente.
Caputo Desde Córdoba: “Estamos frente a una oportunidad histórica, no la desaprovechemos”
El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó su participación en el Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba para enviar un mensaje de firmeza económica y solicitar un explícito respaldo político al plan de gobierno. El funcionario destacó que el mundo sigue de cerca el proceso argentino y llamó a la ciudadanía a sostener el rumbo.
El desafío de la «Segunda Etapa»
Caputo abrió su exposición subrayando el interés global por el país, un factor que eleva la responsabilidad de la gestión: el mundo “está mirando a la Argentina y quiere ver que la gente revalide este curso”. En ese contexto, el ministro lanzó una frase contundente: “Estamos frente a una oportunidad histórica, no la desaprovechemos”.