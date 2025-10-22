DETIENEN A DOS HOMBRES CON PEDIDOS DE CAPTURA Y DETECTAN TRASLADO IRREGULAR DE GANADO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Sucedió en los controles camineros desplegados en la provincia.

En el Puesto de Control Caminero de Puerto Eva Perón, ubicado en el kilómetro 1006,5 de la Ruta Nacional N° 11, agentes interceptaron un vehículo que transportaba dos animales vacunos sin la correspondiente guía de traslado. Ante esta irregularidad, se dio intervención a la División Rural de Las Palmas, que se encargó de las diligencias.

Horas más tarde, en el mismo puesto, se procedió a la aprehensión de un joven de 26 años, quien presentaba en el sistema SIGEBI un pedido de restricción vigente desde el 15 de octubre de 2025, en el marco de una causa por supuesto robo. El individuo fue trasladado a la comisaría jurisdiccional.

Por otro lado, en el Puesto de Control Caminero del Puente General Belgrano, personal policial detuvo a un hombre de 46 años, sobre quien pesaba un pedido de detención por supuestas lesiones y violencia en el domicilio, solicitado por la comisaría de Puerto Vilelas desde el 5 de junio de 2015.

Relacionado