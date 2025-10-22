RACING Y LANÚS, ENTRE LOS CLUBES QUE MÁS MILLONES GANARON EN LAS COPAS: CUÁNTO SUMARÍAN SI LLEGAN A LA FINAL
Ambos equipos ya acumularon una suma importante en las copas Libertadores y Sudamericana, y podrían duplicar sus premios si llegan a la final.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) publicó los impresionantes premios que alcanzaron los clubes que llegaron a las semifinales de las copas continentales. En la Copa Libertadores, cada equipo que alcanzó esta instancia ya superó los 8.000.000 de dólares en ingresos, acumulando premios desde la fase de grupos hasta las semifinales.
El equipo que más dinero obtuvo hasta el momento es Palmeiras, con un total de 10.230.000 dólares. Lo sigue Racing, que lleva recaudados 9.570.000, mientras que Liga de Quito y Flamengo suman 9.240.000 cada uno.
El premio final eleva las expectativas: el campeón de la Libertadores se llevará 24.000.000 de dólares, mientras que el subcampeón embolsará 7.000.000, por lo que la Academia podría alcanzar una suma superior a los 30 millones si logra coronarse. El equipo de Gustavo Costas avanzó a esta instancia tras un sólido recorrido: fue líder del Grupo E, eliminó a Peñarol en octavos de final y superó a Vélez en cuartos. Ahora enfrentará al poderoso Flamengo: la ida será este miércoles en el Maracaná y la revancha el 29 de octubre en Avellaneda.
Lanús y la ilusión copera en la Copa Sudamericana
Por el lado de la Copa Sudamericana, los premios acumulados también alcanzan cifras importantes. Lanús lleva sumados 3.345.000 dólares, producto de su participación desde la fase de grupos y su avance hasta las semifinales.
Los equipos que más recaudaron son Universidad de Chile (6.590.000) e Independiente del Valle (6.260.000), que provienen de la Libertadores y por eso tienen ingresos mayores. En tanto, Atlético Mineiro suma 3.370.000. El campeón de la Sudamericana se llevará 6.500.000 dólares, mientras que el subcampeón recibirá 2.000.000.
El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino tuvo un recorrido parejo y eficaz: lideró el Grupo G sobre Vasco da Gama, Melgar y Academia Puerto Cabello; eliminó a Central Córdoba por penales en octavos y dejó en el camino a Fluminense en cuartos, tras empatar en el Maracaná y ganar 1-0 en La Fortaleza.
Lanús enfrentará a la Universidad de Chile en semifinales, con la ida programada para este jueves en Santiago y la vuelta el 30 de octubre en el estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez. En la otra llave, Independiente del Valle y Atlético Mineiro definirán al otro finalista el 28 de octubre en Belo Horizonte.