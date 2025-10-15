RESISTENCIA: DETIENEN A UN HOMBRE CON PEDIDO DE CAPTURA POR INFRACCIÓN A LA LEY DE ESTUPEFACIENTES
Ocurrió en un control de identificación de personas por la avenida Edison.
Personal de la Dirección General Caminera, aprehendió a un hombre de 43 años que registraba pedido de captura activo por una causa relacionada con la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.
El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 22:30, en inmediaciones de avenida Edison y calle Dr. Martín Goitia, donde los agentes interceptaron al sujeto para un control de rutina.
Al verificar sus datos, constataron que sobre el mismo pesaba un pedido de aprehensión y detención vigente desde el 5 de noviembre de 2024, con intervención de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1, en una causa caratulada por Supuesta Infracción Ley 23.737 – Charata”, registrado en el Departamento de Investigaciones Complejas.
La Fiscalía Antidrogas N° 1, dispuso que el sujeto sea notificado de su aprehensión y sea alojado en la Comisaria Quinta por razones de jurisdicción.