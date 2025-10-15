COMISARÍA SEGUNDA METROPOLITANA: INTENTÓ INGRESAR COCAÍNA PARA UN DETENIDO: TERMINÓ DEMORADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se trata de una joven de 21 años.

El hecho ocurrió cerca de las 23:00, cuando los efectivos se encontraban recepcionando alimentos destinados a los internos. En ese momento, se presentó una mujer de 21 años, quien entregó varios paquetes con mercaderías.

Durante la inspección de los elementos, los agentes detectaron dentro de un pan dos envoltorios con una sustancia blanca, procediendo de inmediato a dar intervención a la División Microtráfico Metropolitana. Las pruebas de campo realizadas confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína.

La situación fue informada a la Fiscalía Antidrogas N° 1, que dispuso el secuestro de la sustancia, la notificación de aprehensión de la joven y la continuación de las actuaciones por Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23.737.

Relacionado