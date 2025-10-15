DIVISIÓN PATRULLA PREVENTIVA: DEMORARON A UN HOMBRE QUE INTENTABA FORZAR VEHÍCULOS EN PLENO CENTRO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Durante la madrugada de este martes, personal de la División Patrulla Preventiva logró demorar a un hombre que fue sorprendido forzando puertas de automóviles estacionados sobre la avenida 25 de Mayo al 1100 .



El hecho fue advertido a través del sistema de videovigilancia, donde los operadores detectaron a un sujeto vestido con un buzo color naranja y un jean corto claro intentando violentar vehículos en la vía pública.

Rápidamente, los móviles policiales arribaron al lugar y localizaron a un individuo con las mismas características. Tras la confirmación del operador en turno, se procedió a su demora preventiva.

El sujeto fue identificado como de 29 años, domiciliado en calle Fray Capelli al 530, quien fue trasladado a la Comisaría Segunda Metropolitana tras pasar por sanidad policial.

