DOS ALUMNOS CHAQUEÑOS SON FINALISTAS EN LA COMPETENCIA ARGENTINA DE TECNOLOGÍA

El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) anunció a los finalistas de la 10ª edición de la Competencia Argentina de Tecnología (OATec), que este año se desarrolla bajo la temática «Urbanismo y Tecnología».

Tras un riguroso proceso de evaluación, fueron seleccionados 15 alumnos de secundaria de colegios de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Catamarca, Mendoza, San Luis, Chubut y Neuquén, quienes competirán en la gran final que se llevará a cabo el 31 de octubre y 1 de noviembre en la Sede Distrito Tecnológico del ITBA (Los Patos 2802, Parque Patricios).

Durante esta instancia, los participantes serán evaluados por su conocimiento general sobre el tema, su capacidad para planificar y resolver problemas, su habilidad manual, la economía de esfuerzo y su desempeño expositivo, en un evento que busca promover vocaciones científico-tecnológicas y acercar a los jóvenes a los desafíos del futuro.

«Estamos muy orgullosos de ver cómo año tras año los estudiantes sorprenden con su creatividad y compromiso. La Competencia Argentina de Tecnología es una oportunidad para que los jóvenes demuestren su talento y piensen soluciones que, en un futuro, puedan transformar positivamente a nuestra sociedad», señaló Marcelo Perotti, presidente de la OATec.

Los proyectos ganadores de los tres primeros puestos recibirán becas del 100%, 75% y 50%, respectivamente, para estudiar en la institución, además de una notebook para el primer lugar y tablets para el segundo y tercer puesto.

Asimismo, los docentes tutores recibirán una tablet cada uno y todos los colegios finalistas serán distinguidos con un kit de herramientas para laboratorio.

LOS FINALISTAS

CABA y PBA:

Sebastián Spelta Walker – Escuela Técnica Roberto Rocca (Campana, Buenos Aires)

Facundo Lautaro Gomez Scardino – Instituto Calasancio Divina Pastora (CABA)

Santino Lancestremere Lewi – Instituto Pestalozzi (CABA)

María Sol Arroyuelo Guasco – Instituto Marianista (CABA)

Antonella Vivacqua – Escuela Técnica 35 de 18 (CABA)

SANTA FE:

Tomas Forni – E.E.T.P. N°460 «Guillermo Lehmann» (Rafaela)

CÓRDOBA:

Tomás Agustín Cengia Gianini – IPET N°259 Ambrosio Olmos (Río Cuarto)

CHACO:

Gea Valentina Cabral – UEGP N°109 «Colegio Integral Dr. Carlos Primo López Piacentini» (Resistencia)

Luz Vega – Instituto Educativo Privado N°1 (Resistencia)

Competencia Argentina de Tecnología.

CATAMARCA:

Omar Mijael Soto Acosta – Escuela Preuniversitaria ENET N°1 «Prof. Vicente García Aguilera» (Catamarca)

Bruno Tognazzolo Safe – Escuela Preuniversitaria ENET N°1 «Prof. Vicente García Aguilera» (Catamarca)

MENDOZA:

Gael David Zentil Mescia – Esc. 4-111 Ing. Pablo Nogués (Mendoza)

SAN LUIS:

Tomas Garcia Montaño – Escuela Técnica N°37 Ing. G. A. Lallemant (Juana Koslay)

CHUBUT:

Santino Riera Torraca – Instituto Austral de Enseñanza (Comodoro Rivadavia)

NEUQUÉN:

Juan Pablo Delorenzi Rey – Colegio Fasta Miguel Ángel Tobares (San Martín de los Andes)

INFORMACIÓN SOBRE EL ITBA

Desde 1959, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires es reconocido por su vocación en innovación, tecnología y excelencia académica.

En ITBA se dictan las carreras de grado: Analítica (Data Science); Negocios y Tecnología; Cs. del Comportamiento; Bioingeniería; Ing. Civil; Ing. Electrónica; Ing. Industrial; Ing. Informática; Ing. Mecánica; Ing. Naval; Ing. en Petróleo; Ing. Química.

Sus maestrías y especializaciones son dictadas por especialistas destacados en programas vinculados a la energía, la sustentabilidad, los negocios y la tecnología.

La Escuela de Innovación, a través de sus áreas de Educación Ejecutiva, Servicios Corporativos y Programas Internacionales, brinda oportunidades de capacitación con el objetivo de potenciar el desarrollo de habilidades y competencias necesarias para realizar los trabajos del futuro.

Además, la Universidad cuenta con tres carreras de doctorado y centros de investigación con el objetivo de contribuir al desarrollo del país y de la región.