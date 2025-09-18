RESISTENCIA DETENIDO POR AMENZAR CON UN ARMA DE FUEGO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Fue detenido tras ser acusado de amenazar con un arma de fuego a otro hombre.

Esta tarde, un ciudadano de 22 años, denunció que, en horas de la mañana, mientras se encontraba en la casa de su pareja se acercó un hombre a bordo de una motocicleta marca honda wave para apuntarle con un arma de fuego para amenazarlo.

Luego de rastrillajes y tareas investigativas, personal del servicio externo, logró demorar al autor del hecho, y secuestrar la motocicleta en la que se desplazaba.

Por último, luego de consultar con la fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión del individuo por “Supuesta Amenazas con Arma”.

