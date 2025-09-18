Vie. Sep 19th, 2025

RESISTENCIA DETENIDO POR AMENZAR CON UN ARMA DE FUEGO

By Redaccion 4 horas ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Fue detenido tras ser acusado de amenazar con un arma de fuego a otro hombre.
Esta tarde, un ciudadano de 22 años, denunció que, en horas de la mañana, mientras se encontraba en la casa de su pareja se acercó un hombre a bordo de una motocicleta marca honda wave para apuntarle con un arma de fuego para amenazarlo.
Luego de rastrillajes y tareas investigativas, personal del servicio externo, logró demorar al autor del hecho, y secuestrar la motocicleta en la que se desplazaba.
Por último, luego de consultar con la fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión del individuo por “Supuesta Amenazas con Arma”.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com