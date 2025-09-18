CON UNA LEY ÚNICA EN EL PAÍS: SE LANZARON LAS OLIMPIADAS PROVINCIALES GAMER CON ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El gobierno provincial, a través del Instituto del Deporte Chaqueño, lanzó las Olimpiadas Provinciales Gamer, que se desarrollarán este viernes 19 de septiembre, de 17 a 21, en el Museo de Ciencias Naturales (Av. Laprida y Pellegrini), con entrada libre y gratuita.

Este evento marca el inicio de la implementación de la Ley 3515-S de Promoción y Difusión de los Deportes Electrónicos (eSports), impulsada en 2020 por el actual gobernador Leandro Zdero, acompañado por Claudia Panzardi, (ambos ex legisladores) sancionada en 2022 y reglamentada este año. Con esta normativa, Chaco se convierte en la primera provincia del país en reglamentar los deportes electrónicos, estableciendo un modelo innovador para el resto de la Argentina.*

El presidente del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez, destacó: “Este viernes vamos a estar presentando, la reglamentación de la ley. Eso permitirá que muchos más jóvenes y clubes que tienen jugadores puedan ser parte de esto y armar una liga y torneos, siempre con el apoyo del Gobierno de la provincia.”

Vázquez remarcó además el alcance provincial de la iniciativa: “En toda la provincia hay mucha gente entusiasmada, por lo cual muy probablemente este tipo de actividades también se empiecen a realizar en diferentes localidades del interior.”

Por su parte, el vicepresidente del Instituto del Deporte, Gabriel Pellegrini, subrayó el carácter innovador: “Estas son las tecnologías del futuro, nosotros no podemos quedarnos atrás y tenemos el orgullo de decir que Chaco es innovadora en este tema. Abrimos la posibilidad a todos los deportistas digitales de desarrollarse, empezando acá en el Chaco.”

Desde la organización, el presidente de EW GAMING, Matías Miró, adelantó que la propuesta será diversa e integradora:

“Podrán disfrutar de todas las actividades, participar de más de 40 sorteos y vivir un día a puro gaming con la mejor energía.”

Las Olimpiadas Gamer

La propuesta incluye competencias de videojuegos, consolas, realidad virtual, robótica y estudios de desarrollo de videojuegos, además de la presentación de proyectos de desarrolladores chaqueños.

El evento también contará con foodtrucks, más de 40 emprendedores, DJs en vivo, concurso de cosplay y la entrega de diplomas a jugadores profesionales chaqueños que representan a la provincia en el mundo.

Con este paso histórico, el Chaco no solo se posiciona como referente en innovación y eSports, sino que además abre un camino para que jóvenes, clubes y emprendedores encuentren oportunidades de desarrollo en una industria que mueve la economía y la cultura digital a nivel global.

