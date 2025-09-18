El Ministerio de Educación del Chaco llevó a cabo el Operativo Jurisdiccional de Evaluación “Somos Aprender Matemática”, destinado a a unos 50 mil estudiantes de 5° grado de las Escuelas Primarias y 2° año de las Escuelas Secundarias de toda la provincia.

Este dispositivo provincial tiene como objetivo principal diagnosticar competencias fundamentales en Matemática, identificar áreas de dificultad y orientar con mayor precisión las estrategias pedagógicas. La información obtenida permitirá fortalecer los aprendizajes y ajustar las prácticas de enseñanza en función de las necesidades detectadas.

Al respecto, la directora general de Planeamiento y Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de la Provincia, María Luisa Gómez de Baranda, que junto a su equipo recorrió instituciones escolares durante esta jornada, señaló: “La evaluación ‘Aprender Matemática’ es para saber en qué estado están los chicos tanto de 5° grado de la primaria como de 2° año de la secundaria. Sabemos que hay muchas dificultades y queremos que cada escuela pueda intervenir a partir de estos resultados, para que podamos hacer algo por los chicos y avanzar en Matemática principalmente”.

En ese sentido, manifestó que “este dispositivo de evaluación es exclusivamente de Matemática para ver cómo andan”. ”Queremos ver si hubo un avance”, afirmó Gómez, precisando que “en noviembre se va a realizar la Prueba Nacional Aprender 2025, que es para los chicos de 6º grado. Esta es una evaluación que se instituyó acá en la provincia, para empezar a mejorar en Matemáticas”.

50 mil estudiantes evaluados

El jefe del Departamento de Evaluación Educativa, Gerardo Núñez, detalló que “Somos Aprender Matemática” tiene un alcance censal, por lo que esta prueba alcanzará a alrededor de 50.000 estudiantes, unos 23.000 del nivel Primario y 27.000 del nivel Secundario.

Dijo que “en toda la provincia se distribuyeron todos los instrumentos para que apliquen hoy esta evaluación”, aclarando que de todas maneras aquellas instituciones que por alguna razón particular no pudiesen realizar este miércoles, están habilitadas para hacerlo el jueves o viernes.

Vale destacar que este instrumento de evaluación fue desarrollado de manera articulada entre el Plan de Alfabetización “Somos Alfabetización Chaco 24/27” y el Departamento de Evaluación Educativa, dependiente de la Dirección General de Planeamiento y Evaluación Educativa. Está basado en los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) y en el Diseño Curricular Jurisdiccional del Nivel Primario, incluyendo además la clave de corrección correspondiente para asegurar coherencia técnica y curricular.

En el marco de la inclusión educativa, para este dispositivo se garantizó el acompañamiento de los Equipos de Apoyo a la Inclusión – pertenecientes a escuelas de Educación Especial – y la colaboración de los Equipos Interdisciplinarios de las Regionales y Sub Sedes Educativas, según la organización institucional de cada establecimiento.