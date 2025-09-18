Los días 18 y 19 de septiembre se realizarán las XV Jornadas de Divulgación Científica y Tecnológica de la Facultad de Ingeniería de la UNNE. Durante el encuentro académico los docentes, investigadores y alumnos de la casa de estudios superiores presentarán resúmenes de avances de investigación, experiencias y trabajos realizados en el marco de las cátedras, de las diferentes carreras de la institución. Además habrá actividades paralelas convocadas por laboratorios y departamentos académicos.

Desde la Secretaría de Investigación de la Facultad de Ingeniería invitan a la comunidad universitaria y a los graduados y profesionales a ser parte de las Jornadas, y destacaron que “el fin de las mismas es contribuir a la cultura científica a través de la difusión de sus trabajos de investigación y experiencias docentes”.

Programa

Un extenso Programa de disertaciones se desarrollará durante las dos jornadas de Divulgación. Las actividades darán comienzo el día jueves 18, a partir de las 8.30 con el Acto de Apertura, que se llevará a cabo en el “Salón de la Reforma Universitaria” de la Facultad en el Campus Resistencia de la UNNE, acto del que participarán las máximas autoridades de la institución académica.

Luego comenzará la serie de exposiciones, cuya duración prevista es de 15 minutos cada una. En la segunda jornada, el viernes 19, las disertaciones comenzarán a partir de las 8.15 hasta las 12,15 cuando se realice el cierre de las actividades.

Programa de actividades paralelas

En paralelo a las exposiciones de los docentes, investigadores y alumnos, los organizadores programaron una serie de actividades que se desarrollarán el día viernes 19: A las 11 horas se llevará a cabo la Defensa de Tesis de Maestría Ing. Nelson Alejo Araujo. Tema: “Modelado del Hincado de Pilotes en arenas secas. Empleando el Método de los Puntos materiales”, en el Aula de Posgrado

A partir de las 17.30 se desarrollará el “Concurso Modelos Estructurales, construcción de puentes de fideos” en el Aula 10.

Más tarde, a las 19 será el turno de la inauguración de una nueva muestra de arte de “Ñachec Centro Cultural” en la Galería de Artes de la Facultad.