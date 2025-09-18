La empresa sanitaria provincial informa que, debido a la detección de una rotura en un caño de PVC de 500 mm. en la calle Felipe Gallardo, entre Viraró y Av. San Martín de Barranqueras, se realizarán trabajos de reparación en el Acueducto Norte.

Durante las tareas, los usuarios de la zona norte de Resistencia, incluyendo Villa Fabiana Norte y Sur, barrios Caraguatá, Autódromo, Villa Cristo Rey, Don Santiago, y la zona detrás del Hipermercado, así como las localidades de Colonia Benítez y Margarita Belén, podrían experimentar baja presión de agua potable.

Sameep asegura que, una vez finalizadas las labores, el servicio se restablecerá con la presión y el caudal habitual.

La empresa agradece la comprensión de los vecinos y recomienda hacer un uso responsable del agua mientras duren los trabajos, en estas horas.