PRESIDENCIA DE LA PLAZA PROFUGO DE LA JUSTICIA FUE ATRAPADO AL BAJAR DE UN COLECTIVO

Lo detuvieron en la terminal de ómnibus vieja.

Esta siesta, agentes de la Comisaría Presidencia de la Plaza, detuvieron a un ciudadano de 29 años, a quien lo buscaba la justicia nacional.

La detención se dio a eso de las 15 en avenida Alcalá, cercanía de la antigua terminal de ómnibus, en donde descendió esta persona a quien los efectivos aguardaban ya que tenían la información que regresaría a la ciudad luego de varios meses.

Tras bajar del colectivo que lo dejo en la localidad y mientras iba a pie, fue demorado por el personal policial, quien poseía la notificación de detención por poseer pedido de captura en el sistema SIFCOP, a solicitud del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 9.

Luego de ello, fue llevado al nosocomio local para ser examinado y al finalizar, lo alojaron en la unidad interviniente.-

