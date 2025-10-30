RESISTENCIA: DEMORAN A UN MOTOCICLISTA TRAS INTENTO DE ROBO EN AVENIDA CASTELLI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un joven fue interceptado por los luego de una persecución por varias cuadras, tras ser acusado de intentar robar un celular en plena vía pública.

Alrededor de las 20:55 de este miércoles, efectivos de la División Patrulla Preventiva intervinieron en un hecho ocurrido sobre la avenida Castelli al 3300, en la ciudad de Resistencia.

Un ciudadano que circulaba en un automóvil denunció que un motociclista lo venía siguiendo y habría intentado sustraerle su teléfono celular.

Ante la alerta, el personal realizó un rastrillaje por la zona y localizó a un individuo en una motocicleta de similares características. Al darle la voz de “alto policía”, el sujeto emprendió la huida a alta velocidad, cruzando semáforos en rojo y poniendo en riesgo su vida y la de terceros.

Tras un seguimiento controlado, los agentes lograron interceptarlo en calle Franklin al 1500. El motociclista no pudo acreditar la propiedad del rodado ni contaba con la documentación obligatoria para circular, por lo que se procedió al secuestro de una motocicleta marca Zanella ZB, 110cc, color azul, sin impedimentos según el padrón unificado moto vehicular.

El demorado fue trasladado a Medicina Legal para su examen médico y luego entregado junto al rodado a la Comisaría Quinta de Resistencia.

