MÓNICA SANDERS DEJARÍA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA PERLA TURÍSTICA DEL IMPENETRABLE CHAQUEÑO, EL MUNICIPIO ATRAVIESA UNA SITUACIÓN ECONÓMICA COMPLICADA

En diálogo con este medio, el intendente Omar Reiss confirmó que Mónica Sanders dejaría en los próximos meses la Secretaría de Gobierno del Municipio, cargo que ocupa desde el inicio de la actual gestión.

Reiss explicó que la salida de Sanders forma parte de un acuerdo previsto desde el comienzo de su administración. “Esto lo habíamos planificado desde el inicio: Mónica estaría dos años en el cargo”, sostuvo el jefe comunal, quien agregó que ya se evalúan entre dos y tres nombres para su reemplazo.

Entre los posibles sucesores, trascendió el nombre de Cristian Radokjvich, con quien Reiss mantuvo una reunión durante la jornada de ayer. “Todavía no renunció, es parte de un acuerdo. Hay dos o tres alternativas para su reemplazo”, aclaró el mandatario.

En otro tramo de la entrevista, el intendente abordó la difícil situación económica que atraviesa el municipio. Detalló que los ingresos por coparticipación se redujeron considerablemente:

“Antes recibíamos entre 160 y 170 millones de pesos de coparticipación, y ahora estamos recibiendo solo 120 millones. De ese monto, entre sueldos de trabajadores y contratados se van más de 102 millones. En movilidad destinamos entre 12 y 15 millones, quedando un saldo muy chico para el resto de los gastos”, explicó Reiss.

El intendente reconoció que el escenario financiero actual representa un desafío para sostener los servicios y la obra pública local, aunque confió en que se podrán mantener los compromisos asumidos.

