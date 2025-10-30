EN DOS PROCEDIMIENTOS SECUESTRARON ARMAS Y PLANTAS DE MARIHUANA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se dieron casi simultáneamente, tres hombres mayores de edad fueron conducidos y notificados de su aprehensión

Los efectivos del Cuerpo de Operaciones Motorizadas desplegaron patrullajes de prevención de ilícitos en el marco del Operativo Lince. Alrededor de las 19.30 se emplazaron por la avenida Leonardi al 2500 para realizar controles vehículares e identificación de personas

A pocos minutos de emplazarse demoraron el paso de una camioneta Volkswagen Amarok color negra, conducida por un hombre de 36 años y otro acompañante de 21 años. Los agentes les solicitaron que exhiba el interior de la camioneta para descartar elementos prohibidos por la ley.

Fue allí que encontraron un arma de fuego, de la cual no tenía ningún permiso para su tenencia o portación. Procedieron al secuestro de una pistola Ballester Molina calibre 22 con cargador y 9 cartuchos del mismo calibre, también la camioneta fue secuestrada para establecer su procedencia.

Ambos fueron conducidos y notificados de su aprehensión por la causa Supuesta Infracción al Artículo 189° Bis del Código Penal Argentino a disposición de la Fiscalía en turno.

Minutos después, un joven caminaba por dicha avenida transportando varias plantas, pero al ver a los agentes cambió de dirección inmediatamente. Los agentes advirtieron la maniobra y lo siguieron para identificarlo. Constataron que las plantas que llevaban se trataría de plantas de marihuana, solicitaron la presencia de los Antinarcóticos.

A su arribo, realizaron la prueba que arrojó resultado positivo a cannabis, procedieron al secuestro de las plantas que tenían más de un metro de altura. El joven de 25 años fue conducido y luego notificado de su aprehensión por la causa Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes a disposición de la Fiscalía Antidrogas en turno.

