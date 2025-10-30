ALLANAMIENTO EN VILLA SEITOR: INCAUTARON COCAÍNA, MARIHUANA Y DINERO EN EFECTIVO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Fue en una vivienda de calle Brignoles de Resistencia. Una mujer quedó detenida y se secuestraron más de 90 gramos de cocaína, además de otros elementos vinculados al narcomenudeo.

La División Microtráfico Metropolitana llevó a cabo un allanamiento este miércoles por la tarde en una vivienda ubicada en calle Brignoles Sur al 200 aproximadamente, del barrio Villa Seitor de Resistencia, en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley de Estupefacientes.

El operativo se realizó a las 19 bajo orden del Juzgado de Garantías N° 5, a solicitud de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1. En el lugar, los agentes incautaron 20 envoltorios de cocaína en polietileno verde, 8 envoltorios color celeste y un envoltorio tipo piedra compactada, con un peso total de 93 gramos.

Además, se hallaron 19 envoltorios tipo bochitas con marihuana con un peso de 29 gramos, recortes de polietileno, una tijera, un teléfono celular y $53.000 en efectivo.

Una mujer de 41 años fue aprehendida y puesta a disposición de la Justicia. La fiscal interviniente dispuso el secuestro de todas las sustancias y elementos relacionados a la investigación.

