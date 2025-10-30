CASTELLI: TRABAJOS DE CUNETEO EN QUINTA 7 Y QUINTA 20

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El personal municipal de Servicios Públicos dio inicio a los trabajos de cuneteo en los barrios Quinta 7 y Quinta 20, con el objetivo de optimizar el drenaje de las aguas pluviales y mejorar el escurrimiento en zonas que suelen verse afectadas durante las lluvias. 💧

Estas tareas forman parte del plan integral de mantenimiento urbano que impulsa la gestión del intendente Pío Sander, buscando brindar mayor seguridad y mejor calidad de vida a los vecinos. 🏡

Desde el municipio se solicita la colaboración de los frentistas para mantener en condiciones las alcantarillas y cunetas, evitando arrojar residuos o materiales que puedan obstruir el paso del agua y afectar el normal funcionamiento del sistema de desagüe. 🚯🤝

Los trabajos son ejecutados por el equipo de Servicios Públicos de la Municipalidad de Juan José Castelli , que continúa avanzando en diferentes sectores de la ciudad, priorizando el mantenimiento y la mejora de la infraestructura urbana. 🛠️

